In Weißensee bedroht ein Mann drei Jugendliche mit einer Schusswaffe - die jungen Leute ergreifen die Flucht. Die Polizei nimmt zwei Verdächtige fest.

Drei Jugendliche in Berlin von Mann mit Schusswaffe bedroht

In Berlin soll ein Mann drei Jugendliche mit einer Schusswaffe bedroht haben. (Symbolfoto)

Berlin - Spezialkräfte der Polizei haben in Berlin-Weißensee einen Mann festgenommen, der drei Jugendliche mit einer Schusswaffe bedroht haben soll. Wie die Polizei mitteilte, hielten sich die Jugendlichen am Freitagabend in einem leerstehenden Gebäude auf. Im dritten Obergeschoss soll der Mann den Jugendlichen gedroht haben, sie zu erschießen, falls sie die Örtlichkeit nicht sofort verlassen würden.

Dabei soll er in der einen Hand eine Schusswaffe und in der anderen einen Nothammer gehalten haben. Die Jugendlichen im Alter von 14 und 15 Jahren seien aus dem Gebäude gerannt und hätten eine Tasche zurückgelassen. Im Verlauf des Einsatzes wurde festgestellt, dass ein Smartphone und ein Camcorder daraus entwendet wurden.

Spezialeinsatzkräfte und Beamte einer Hundertschaft nahmen den 55-Jährigen und einen weiteren 50-jährigen Mann in dem Gebäude fest. Beide passten auf die Personenbeschreibung. Bei der Durchsuchung der Männer wurden aber weder die vermutete Schusswaffe noch das Smartphone oder der Camcorder gefunden. Der 50-Jährige wurde noch vor Ort wieder entlassen. Der 55-Jährige wurde vorübergehend in Polizeigewahrsam genommen, später aber ebenfalls wieder entlassen.