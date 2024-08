Bei einem schweren Unfall auf der A2 bei Irxleben geraten drei Lastwagen in Brand. Die Autobahn muss komplett gesperrt werden. Die Aufräumarbeiten sollen bis zum Abend andauern.

Auf der Autobahn 2 bei Bornstedt sind drei Lkw in Brand geraten. (Symbolbild)

Irxleben - Die Autobahn 2 ist nach einem schweren Unfall mit drei Lkw zwischen Bornstedt und Irxleben voll gesperrt. Wie eine Sprecherin der Autobahnpolizei mitteilte, gerieten bei dem Unfall alle drei Lkw in Brand, eine riesige dunkle Rauchwolke war über der Magdeburger Börde zu sehen. Die drei Fahrer hätten die Fahrzeuge noch verlassen können, mussten aber schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht werden. Auch ein Rettungshubschrauber sei im Einsatz gewesen. Aufgrund der Löscharbeiten sei auch die Fahrtrichtung Berlin gesperrt worden. Am Mittag seien zwei Lkw bereits gelöscht worden, sagte die Polizei-Sprecherin. Die Untersuchungen zur Unfallursache und die Räumarbeiten werden voraussichtlich noch bis zum Abend andauern.