Auf der A2 stoßen in der Nacht ein Pkw, ein Transporter und ein Lkw zusammen. Drei Menschen werden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Magdeburg - Bei einem Unfall auf der A2 in der Nähe von Magdeburg sind drei Menschen schwer verletzt worden. Ein Auto kam in der Nacht auf der Fahrbahn Richtung Hannover von der linken Fahrspur ab und prallte mit einem Transporter zusammen, wie die Polizei mitteilte. Demnach gerieten beide Fahrzeuge außer Kontrolle und stießen gegen einen Lastwagen.

Durch die Wucht des Aufpralls wurden der 49 Jahre alte Fahrer des Pkw sowie der 63 Jahre alte Fahrer des Transporters und seine 42 Jahre alte Beifahrerin schwer verletzt. Rettungswagen brachten sie in umliegende Krankenhäuser.

Die Ladung des Lkw und des Transporters - Möbelteile und Tiefkühlpizza - verteilten sich auf der rechten Fahrspur. Der Verkehr wird an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Der Schaden liegt im mittleren fünfstelligen Bereich. Warum der Autofahrer von der Fahrbahn abkam, war zunächst nicht klar.