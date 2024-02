Bad Kösen - Drei Menschen sind bei einem Wohnungsbrand in Bad Kösen im Burgenlandkreis verletzt worden. Das Feuer sei am Montag in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Ermittlungen ergaben, dass der Brandherd in der Küche einer der Wohnungen lag. Die drei Verletzten erlitten Rauchgasvergiftungen und wurden nach Polizeiangaben ins Krankenhaus gebracht. Eine Wohnung sei nicht mehr bewohnbar.

Die Ermittlungen zur Brandursache liefen noch. Zum Sachschaden konnte die Polizei noch keine Angaben machen.