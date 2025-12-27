Ein alkoholisierter Fahranfänger, drei Verletzte und über 20.000 Euro Schaden: Die Polizei ermittelt nach einem Unfall auf der B175. Was ist passiert?

Rochlitz - Leicht alkoholisiert hat ein Fahranfänger eine Kollision mit drei Verletzten auf der B175 bei Rochlitz (Landkreis Mittelsachsen) verursacht. Am Nachmittag des zweiten Weihnachtsfeiertags kam der 19-Jährige vor dem Abzweig Stöbnig auf die Gegenfahrbahn, weil er zu schnell unterwegs war, wie die Polizei mitteilte. Dort stieß er mit einem entgegenkommenden Kleintransporter zusammen, der der Kollision in die Leitplanke gedrückt wurde.

Der 54-jährige Fahrer des Kleintransporters, der 19-Jährige und ein 16-jähriger Insasse seines Autos wurden leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Polizei stellte bei dem 19-Jährigen 0,22 Promille Atomalkohol fest. Gegen ihn wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Für Fahranfänger und Fahrer unter 21 Jahren gilt eine strikte 0,0-Promille-Grenze.

Die B175 war für die Dauer der Unfallaufnahme zwischenzeitlich voll gesperrt. Die beiden Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Laut Schätzung der Polizei beläuft sich der entstandene Sachschaden auf 21.500 Euro.