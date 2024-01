Thedinghausen - Drei Milchkühe sind in einem Betrieb in Thedinghausen im Landkreis Verden in eine Güllegrube gefallen. Die Tiere brachen durch den Spaltenboden, wie der Gemeindebrandmeister am Mittwoch sagte. Demnach verendete eines der Tiere, zwei konnten gerettet werden. Lohnunternehmer pumpten die Gülle ab, dann entfernten Feuerwehrleute gemeinsam mit anderen Helfern den Spaltenboden und bauten mit großen Strohballen eine Treppe für die Kühe. So konnten die beiden noch lebenden Tiere in Sicherheit gebracht werden. Warum der Spaltenboden brach, war zunächst unklar. Ein Spaltenboden besteht aus Balken, die so angeordnet sind, dass die Hinterlassenschaften der Tiere durch die Spalten fallen.