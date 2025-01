Berlin - Hertha BSC hat die Vorbereitung auf die Rückrunde in der zweiten Fußball-Liga aufgenommen. Dabei kehrten mit Luca Schuler, Kevin Sessa und Marten Winkler drei zuvor verletzte oder angeschlagene Spieler auf den Rasen zurück. Linus Gechter und Fabian Reese trainierten individuell abseits von der Mannschaft. Dagegen muss Hertha-Trainer Cristian Fiél weiterhin auf John Anthony Brooks, Jeremy Dudziak und Bilal Hussein verzichten.

Nach dem Aufwärmen ließ der Deutsch-Spanier diverse Pass- und Spielformen üben. Am Freitag gibt es um 11.00 Uhr eine weitere öffentliche Trainings-Einheit, ehe sich Hertha am Samstag auf den Weg ins Trainingslager im spanischen Cadiz macht. Dort treffen die Berliner am 10. Januar auf Zweitliga-Absteiger SV Sandhausen, ehe es einen Tag später wieder heimwärts geht.

Am 19. Januar beginnt dann die Rückrunde mit dem Auswärtsspiel beim SC Paderborn. Im ersten Heimspiel des neuen Jahres empfängt Hertha am 25. Januar (20.30 Uhr/Sky und Sport1) im Top-Spiel den Hamburger SV.