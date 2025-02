Potsdam/Frankfurt/Main - Bei der Sammelabschiebung ausreisepflichtiger Menschen nach Pakistan sind drei Straftäter aus Brandenburg dabei gewesen. Das teilte das Innenministerium mit. Insgesamt seien fünf Menschen aus Brandenburg abgeschoben worden.

Aus dem Landkreis Oberhavel sei ein Ausreisepflichtiger beim Flug dabei gewesen, der Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Erregung öffentlichen Ärgernisses und Unterschlagung, mehrfache gefährliche Körperverletzung sowie Drogenbesitz und -handel verübt habe. Eine weitere Person aus Oberhavel sei ausreisepflichtig gewesen, aber kein Straftäter.

Insgesamt fünf ausreisepflichtiger Ausländer abgeschoben

Aus dem Landkreis Barnim sei ein Mensch mit den Straftaten gefährliche Körperverletzung, sexuelle Belästigung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Brandstiftung dabei gewesen. Ein weiterer ausreisepflichtiger Mensch aus dem Kreis Barnim habe Leistungen in mehreren Fällen erschlichen und gestohlen. Ein fünfter Passagier aus dem Kreis Potsdam-Mittelmark sei kein Straftäter gewesen.

Deutschland hatte 43 ausreisepflichtige Menschen aus Hessen, Sachsen, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Bayern, Bremen und Brandenburg per Charterflug nach Pakistan gebracht, darunter insgesamt 19 Straftäter.

Das Flugzeug war nach Angaben des Bundesinnenministeriums am Dienstagabend in Frankfurt am Main gestartet und Mittwochfrüh in Islamabad gelandet. Im vergangenen Jahr waren 20.084 Menschen aus Deutschland abgeschoben worden. Unter ihnen waren 169, die nach Pakistan geflogen wurden.