Tragödie auf der nassen Fahrbahn der L111: Ein Auto kollidiert beim Überholen frontal mit einem Lkw. Alle drei Insassen im Pkw sterben in dem Fahrzeugwrack.

Bützfleth - Beim Frontalzusammenstoß eines Autos mit einem Lastwagen auf der Landstraße 111 bei Bützfleth (Landkreis Stade) sind drei Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben eines Polizeisprechers handelt es sich bei den Toten um die Autoinsassen. Im Wagen saßen außer dem 24-jährigen Fahrer noch zwei Frauen: eine 26-Jährige und eine 62-Jährige.

Der Unfall ereignete sich gegen 14 Uhr in einer Rechtskurve. Das Auto war in Richtung Stade unterwegs. Der Fahrer habe auf einer geraden Teilstrecke zwischen zwei Kurven einen Transporter mit Anhänger überholt, hieß es.

Heck bricht aus

Nach dem Überholvorgang brach das Heck des Wagens aus - mutmaßlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit auf nasser Fahrbahn. „Der Pkw geriet daraufhin in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Lkw“, schrieb die Polizei weiter.

Durch die Wucht des Aufpralls riss der mit einem Bagger beladene Anhänger des Lkw ab und schleuderte zwischen das Zugfahrzeug und den Anhänger des zuvor überholten Transporters. Für die drei Insassen des Autos kam jede Hilfe zu spät - die ukrainischen Staatsbürger starben noch an der Unfallstelle. Einsatzkräfte der Feuerwehr bargen sie mit schwerem Gerät aus dem stark deformierten Fahrzeugwrack.

Lkw-Fahrer im Krankenhaus

Der 59-jährige Lkw-Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus nach Stade gebracht. Der 65-jährige Fahrer des Transporters blieb unverletzt. Ein von der Staatsanwaltschaft beauftragter Gutachter untersuchte den Unfallort. Zudem liefen umfangreiche Aufräumarbeiten. Verkehrsteilnehmer sollten den Bereich großräumig umfahren - die L111 war bis in die Abendstunden voll gesperrt.