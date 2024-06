Drei Tote in Tirpersdorf: Einwohner suchen in Andacht Halt

Tirpersdorf - Nach dem Gewaltverbrechen mit drei Toten in Tirpersdorf (Vogtlandkreis) haben viele Einwohner am Montagabend bei einer Andacht in der Kirche Halt gesucht. Gemeinsam seien Lieder gesungen und ein Psalm bedacht worden, um Unverständnis, Trauer und Fassungslosigkeit zur Sprache zu bringen, sagte Pfarrer Tilo Kirchhoff nach der Andacht seines Kollegen. Auch sei Raum gewesen, eigenen Gedanken nachzuhängen. „Die Menschen standen noch lange zusammen, um miteinander zu reden.“ Sie seien dankbar für das spontane Angebot in ihrer kleinen Kirche gewesen. Mit reichlich 100 Leuten sei sie sehr voll gewesen.

Ein 28-Jähriger hatte am Montagmorgen die Polizei angerufen und gesagt, er habe seine Familie getötet. Wenig später wurden die Leichen seiner Großeltern, 85 und 84 Jahre alt, sowie seiner 59-jährigen Mutter in einem Einfamilienhaus gefunden. Der Mann ließ sich widerstandslos am Tatort festnehmen, die Hintergründe in dem Fall sind noch unklar. Zur Tatwaffe hat die Polizei bisher keine genauen Angaben gemacht.