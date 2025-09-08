Nach einem schweren Unfall auf der B156 ist die Ursache noch unklar.

Drei Tote und zwei Schwerverletzte bei Unfall auf B156

Weißwasser/Boxberg - Bei einem Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße 156 zwischen Weißwasser und Boxberg (Landkreis Görlitz) sind drei Menschen gestorben. Zwei Kinder wurden schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Nach bisherigen Erkenntnissen stießen am späten Montagvormittag zwei Autos aus bislang ungeklärter Ursache frontal zusammen. Eine 66 Jahre alte Fahrerin starb im Krankenhaus. Ihre 13 und 7 Jahre alten Mitfahrerinnen kamen mit schweren Verletzungen in Kliniken.

Der 87 Jahre alte Fahrer des zweiten Wagens und seine 86 Jahre alte Beifahrerin starben noch an der Unfallstelle.

Nähere Angaben zu den Insassen lagen zunächst nicht vor.

Beide Autos wurden bei dem Unfall zerstört. Den Schaden bezifferte die Polizei auf rund 35.000 Euro.

Die B156 war für mehrere Stunden voll gesperrt und wurde am Nachmittag wieder freigegeben. Die Unfallursache wird ermittelt.