Osnabrück - Bei einem Brand in einer Geflüchtetenunterkunft in Osnabrück sind am Montagabend drei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei am frühen Dienstag mitteilte, kamen zwei von ihnen mit schweren Verletzungen in eine Klinik, schweben allerdings nicht in Lebensgefahr. Den Angaben zufolge brannte eine Wohnung in der Unterkunft für Geflüchtete mit Bleiberecht komplett aus. Der Sachschaden liege bei etwa 200.000 Euro.

Die Bewohner und Bewohnerinnen mussten in der Nacht in Sicherheit gebracht werden, können nach den Löscharbeiten aber wieder ihre Wohnungen beziehen. Ersten Erkenntnissen zufolge geht die Polizei nicht von Brandstiftung aus. Vermutet wird, dass eine Zigarette Auslöser für den Brand gewesen sein könnte.