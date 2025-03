Ein Feuer in einem Keller löst Panik bei Bewohnern eines Berliner Hauses aus. Mehrere Menschen werden noch rechtzeitig gerettet.

Drei Verletzte bei Brand in Mehrfamilienhaus in Neukölln

Die Feuerwehr ist in Berlin-Neukölln bei einem Kellerbrand mit drei Verletzten im Einsatz. (Symbolbild)

Berlin - Drei Menschen sind bei einem Brand in Berlin-Neukölln verletzt worden. Laut ersten Angaben der Feuerwehr war in der Nacht ein Feuer im Keller eines Mehrfamilienhauses am Weigandufer ausgebrochen. Die Brandursache ist noch unklar.

Durch eine starke Rauchentwicklung sind mehrere Menschen aus dem betroffenen sowie einem angrenzenden Haus zum Teil über eine Drehleiter evakuiert worden. Drei Personen wurden in eine Klinik gebracht, wie die Feuerwehr mitteile. 20 weitere Menschen wurden kurzzeitig von der Feuerwehr erst in einem Bus und später in einem Café untergebracht.

Die Löschmaßnahmen dauern laut Angaben der Feuerwehr an. Vor Ort seien etwa 80 Einsatzkräfte beteiligt.