Drei Personen wurden bei dem Unfall in Hergisdorf verletzt. (Foto: Archiv)

Hergisdorf - Bei einem Verkehrsunfall sind am Freitagabend in Hergisdorf (Landkreis Manfeld-Südharz) drei Menschen bei einem Frontalzusammenstoß von zwei Autos verletzt worden. Eine 52-jährige Fahrerin wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, wie die Polizei mitteilte. Ein 39-jähriger Autofahrer und dessen gleichaltrige Beifahrerin seien leicht verletzt worden.

An der Unfallstelle kam es den Angaben zufolge zeitweise zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen durch eine Vollsperrung. Auch die Feuerwehr sei beteiligt gewesen, um die Personen aus den verkeilten Fahrzeugen zu retten, hieß es. Die bei dem Unfall entstandenen Sachschäden müssten nun durch einen Gutachter ermittelt werden.