Drei Verletzte bei Schlägerei auf Firmengelände in Erfurt

Erfurt - Bei einer Schlägerei auf einem Firmengelände in Erfurt sind drei Männer verletzt worden. Grund für die Auseinandersetzung sei eine falsch angenommene Paketlieferung gewesen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Nach gegenseitigen Schlägen der fünf Beteiligten im Alter von 27 bis 38 Jahren sei am Mittwochabend zudem eine Metallstange zum Einsatz gekommen. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.