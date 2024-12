Leuna - Auf der Autobahn 38 sind bei Unfällen in kurzer Zeit drei Menschen verletzt worden. Zunächst war am Samstagabend an der Anschlussstelle Leuna ein Fahrer mit seinem Wagen ins Schleudern geraten und mit der linken Schutzplanke kollidiert, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer blieb unverletzt, das Auto musste abgeschleppt werden.

Im darauffolgenden Rückstau kam es den Angaben zufolge zu einem Auffahrunfall. Die 30-jährige Fahrerin des stehenden Autos sei dabei schwer verletzt worden. Der 62-jährige Fahrer des auffahrenden Fahrzeugs und seine 54-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Alle drei wurden in Krankenhäuser gebracht.

Kurze Zeit später kam es zu einem weiteren Auffahrunfall am Stauende. Verletzt wurde laut Polizei niemand, die Autos blieben fahrbereit.