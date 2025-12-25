Friesoythe - Bei einem Verkehrsunfall an Heiligabend sind drei Menschen verletzt worden. Zwei Autos prallten im Bereich einer Kreuzung zusammen, vermutlich weil ein 65-Jähriger eine rote Ampel übersah, wie die Polizei mitteilte. Der Unfall ereignete sich demnach in Friesoythe südwestlich von Oldenburg.

Sowohl der 65 Jahre alte Fahrer als auch die 20 Jahre alte Fahrerin des zweiten Autos und ihr 23 Jahre alter Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Beamten schätzten den Schaden auf 10.000 Euro.