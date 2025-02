In einem Mehrfamilienhaus in Leipzig-Mölkau bricht am frühen Morgen ein Feuer aus. Drei Menschen werden verletzt.

Drei Menschen werden bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Leipzig-Mölkau verletzt. (Symbolbild)

Leipzig - Bei einem Brand in einem dreistöckigen Mehrfamilienhaus im Leipziger Stadtteil Mölkau sind drei Menschen verletzt worden. Zwei Männer im Alter von 64 und 67 Jahren sowie eine 93-jährige Frau wurden mit Brandverletzungen sowie dem Verdacht auf Rauchgasvergiftung von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer im ersten Obergeschoss des Hauses war aus noch ungeklärter Ursache am frühen Morgen ausgebrochen. Weitere Bewohner hatten sich selbst in Sicherheit gebracht. Der Zustand des Hauses war zunächst noch unklar.