Zwickau - Drei Menschen sind bei einem Zusammenstoß von zwei Autos in Zwickau (Landkreis Zwickau) verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, stieß eine 21-Jährige am Sonntagmittag mit ihrem Auto beim Linksabbiegen von der Marienthaler Straße in die Polenzstraße gegen ein entgegenkommendes Auto. Durch den Aufprall drehte sich das Auto der Frau und stieß gegen ein Verkehrsschild. Rettungskräfte brachten die 21-Jährige mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der 61-jährige Fahrer des entgegenkommendes Autos sowie die 56-jährige Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen und wurden ambulant versorgt.

Beide Autos waren den Angaben zufolge nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Sachschaden liegt bei rund 18 200 Euro. Wie es genau zu dem Zusammenstoß kam, ist laut Polizei noch unklar. Ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung wurde eingeleitet.