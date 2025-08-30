Ein Augenblick der Unachtsamkeit führte am Freitag zu einem größeren Verkehrsunfall nahe Lingen. Polizei und Rettungskräfte waren mehrere Stunden vor Ort.

Der junge Fahrer bemerkte das Auto hinter ihm nicht und setzte zum Überholen an. (Symbolbild)

Lingen - Bei einem Verkehrsunfall in Lingen (Landkreis Emsland) sind drei Menschen verletzt worden, einer von ihnen schwer. Nach Angaben der Polizei ist ein 23 Jahre alter Mann am Freitagmittag auf der Schüttorfer Straße unterwegs gewesen. Auf Höhe des Kernkraftwerks wollte er demnach das vor ihm fahrende Auto eines 73-Jährigen überholen.

Dabei übersah er, dass zeitgleich ein anderes Auto bereits zum Überholen beider Fahrzeuge angesetzt hatte. Dessen 42 Jahre alter Fahrer kam daraufhin von der Straße ab, prallte gegen zwei Bäume und schleuderte anschließend zurück auf die Fahrbahn. Dort stieß er mit dem Auto des 73-Jährigen zusammen.

Der 42-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Der 23-Jährige sowie der 73 Jahre alte Autofahrer erlitten leichte Verletzungen.

Durch den Unfall war die Straße etwa drei Stunden voll gesperrt. Neben der Polizei war auch ein Rettungswagen, ein Notarzt und die Feuerwehr mit insgesamt 26 Kräften im Einsatz.