Kirchhatten - Bei einem Unfall mit drei beteiligten Autos sind in Kirchhatten (Landkreis Oldenburg) eine Frau schwer und zwei weitere Frauen leicht verletzt worden. Der Wagen einer 48-Jährigen sei am Freitag in einer leichten Linkskurve aus Unachtsamkeit von der Straße abgekommen und nach einer Gegenlenkbewegung auf die Gegenfahrbahn geraten, teilte die Polizei am Abend mit. Dort kollidierte das Auto zunächst mit dem Pkw einer 50-Jährigen und schließlich mit dem einer 54-Jährigen. Die 50 Jahre alte Frau wurde den Angaben zufolge schwer verletzt und von der Feuerwehr aus ihrem Wagen befreit. Die 48-Jährige sowie die 54-Jährige wurden leicht verletzt. Alle drei Frauen kamen in ein Krankenhaus.