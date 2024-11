Ein Autofahrer geriet in Gera in den Gegenverkehr. Das hat weitreichende Folgen.

Gera - Drei Menschen sind bei einem Zusammenstoß an einer Kreuzung in Gera verletzt und sieben Fahrzeuge zum Teil erheblich beschädigt worden. Bei dem mutmaßlichen 24-jährigen Verursacher des Unfalls war die Verletzung so schwer, dass er in ein Krankenhaus gebracht wurde, wie die Polizei mitteilte. Die beiden anderen Autofahrer wurden leicht verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der 24-Jährige am Donnerstagabend in Richtung Innenstadt unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet und dort mit zwei anderen Wagen zusammenkrachte. Diese wurden auf vier weitere parkende Fahrzeuge geschleudert. Dabei sei erheblicher Sachschaden entstanden, hieß es.