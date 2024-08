In Thüringen gibt es derzeit drei Wolfsreviere. In dem Südthüringer Territorium sind nun erstmals auch Welpen gesichtet worden.

Neuhaus/Rennweg - Das Wolfspaar im Gebiet um Neuhaus am Rennweg (Kreis Sonneberg) hat Nachwuchs bekommen. Erstmalig seien in diesem Territorium drei Wolfswelpen per Fotoaufnahmen gesichtet worden, teilte das Umweltministerium mit. Die Aufnahmen seien vom Kompetenzzentrum Wolf/Biber/Luchs in Thüringen als auch von der Dokumentationsstelle des Bundes zum Thema Wolf als eindeutiger Wolfsnachweis bestätigt worden.

Damit ändert sich für dieses Territorium den Angaben nach auch der bisherige Status von „Paar“ zu „Rudel“. Ein zweites Wolfsrudel in Thüringen gibt es noch in Ohrdruf (Kreis Gotha). Im Südharz um Ilfeld (Kreis Nordhausen) ist derzeit ein Paar nachgewiesen. Das Ministerium schätzt damit die Zahl der Tiere im Freistaat auf insgesamt 15 bis 20.

Wölfe sind in Deutschland streng geschützt und dürfen nur in Ausnahmefällen gejagt werden. Es gibt allerdings vielerorts Kontroversen, weil Tierhalter sich über Verluste durch Wölfe beschweren.