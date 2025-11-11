Einst war sie Weltklasse-Schwimmerin. Nun gibt Ulrike Schmidt Schwimmunterricht - in der Schwimmhalle Aue.

Aue-Bad Schlema - Schwimmen lernen mit weltmeisterlicher Technik: In Aue-Bad Schlema (Erzgebirgskreis) gibt eine waschechte Olympiasiegerin und Weltmeisterin Kindern Schwimmunterricht. Ab Anfang des Jahres unterrichtet Ulrike Schmidt (66) wieder Kinder ab fünfeinhalb Jahren in der Schwimmhalle Aue, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Anmelden kann man sich ab 24. November.

Schmidt erreichte bei den Olympischen Spielen 1976 in Montreal unter ihrem Geburtsnamen Richter drei Goldmedaillen für die DDR. Außerdem gewann sie mehrere Welt- und Europameistertitel.