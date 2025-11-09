Ein Albtraum von Eltern: In Gera schließt sich ein drei Jahre altes Kind im Badezimmer ein und kann die Tür nicht mehr öffnen. Doch ein Helfer findet einen Kniff.

Ein Feuerwehrmann konnte helfen, ein kleines Mädchen, das sich im Bad eingeschlossen hatte, zu befreien. (Symbolbild)

Gera - Ein dreijähriges Mädchen hat der Polizei und Feuerwehr in Gera einen besonderen Rettungseinsatz beschert. Die Kleine hatte sich laut Polizeimitteilung am Samstag im Badezimmer eingeschlossen und konnte die Tür dann nicht mehr aufschließen, da der Schlüssel nicht mehr steckte. Die 43-jährige Mutter setzte daraufhin einen Notruf ab.

Vor Ort habe dann ein „einfühlsamer Feuerwehrmann“ durch die Tür Kontakt zu dem Kind aufnehmen können und es dazu gebracht, den Schlüssel unter der Tür durchzuschieben. „Somit konnte die junge Dame befreit und in die Arme der erleichterten Mutter übergeben werden“, so die Polizei.