Dreijähriger von Auto erfasst: Fahrerflucht, Zeugen gesucht

Hannover - Ein Autofahrer hat am Mittwoch ein drei Jahre altes Kind in Hannover angefahren und ist danach geflüchtet. Der Junge habe den Erkenntnissen zufolge unvermittelt die Fahrbahn betreten, sei vom Auto frontal erfasst worden und habe schwere Verletzungen erlitten, teilte die Polizei mit. Ohne sich um das Kind zu kümmern, entfernte sich der Fahrzeugführer oder die Fahrzeugführerin vom Unfallort. Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach dem Verursacher des Unfalls in der Woermannstraße.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover spielte der Dreijährige gegen 11.20 Uhr auf dem Gehweg - und betrat dann plötzlich die Fahrbahn. Durch die Wucht des Aufpralls auf das Auto wurde der Junge auf den Grünbereich geschleudert. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung und unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein.

Zeugen können sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 1091888 melden. Der Polizei liegt nur eine vage Beschreibung vor, wonach es sich um einen weißen Pkw handeln soll.