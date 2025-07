Ein Alptraum vieler Eltern ist in der Uckermark Realität geworden: Ein drei Jahre altes Mädchen wurde überfahren.

Dreijähriges Kind in der Uckermark überfahren

Nordwestuckermark - Ein drei Jahre altes Mädchen ist in der Uckermark von einem Auto umgefahren worden und gestorben. Zu dem Unglück kam es am Freitagnachmittag im Ortsteil Naugarten der Gemeinde Nordwestuckermark, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Nähere Informationen zum Fahrer oder den Umständen wollte die Polizei zunächst nicht machen. Notfallseelsorger betreuten demnach die Familie, die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf. Zunächst berichtete der „Nordkurier“.