In Sachsen-Anhalt soll umfangreich in den öffentlichen Nahverkehr investiert werden. Dafür könnten in diesem und im nächsten Jahr Fördermittel in Höhe von insgesamt rund 212 Millionen Euro zum Einsatz kommen, wie Infrastrukturministerin Lydia Hüskens nach der Kabinettssitzung in Magdeburg sagte. Der öffentliche Personennahverkehr solle für die Fahrgäste möglichst angenehm und komfortabel sein, so die FDP-Politikerin.

Geplant sind etwa Investitionen in Bahnstationen in Berga-Kelbra, Ditfurt, Erdeborn, Güsten, Oebisfelde und Zerbst. Außerdem werden an verschiedenen Orten Park&Ride-Anlagen gebaut, um den Umstieg vom Auto auf den Zug zu verbessern. In vielen Fällen übernehme das Land mit seinem Beitrag eine Anschubfinanzierung, um größere Vorhaben in Gang zu bringen, betonte Hüskens.

Weiterhin werden Bahnhofsgebäude modernisiert, etwa in Gardelegen, Schönebeck sowie in Magdeburg-Neustadt und Magdeburg-Buckau. Reisende sollten sich willkommen fühlen, so Hüskens. Bahnhofsgebäude seien eine Art Visitenkarte einer Stadt.

„Große Summen gehen auch in die kleine Schiene“, sagte die Ministerin. So werden unter anderem Gleisanlagen für Straßenbahnen in Halle und Magdeburg sowie die Anschaffung von Fahrzeugen gefördert. Die Förderung helfe den Kommunen, ihre eigenen Nahverkehrsinvestitionen zu finanzieren, sagte Hüskens.