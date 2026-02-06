Dresden tanzt und feiert: Zum großen Ball in und vor der Semperoper werden Tausende Besucher erwartet - darunter wieder einige Prominenz. Worauf sich Gäste und Schaulustige freuen dürfen.

Dresden - Dresden wappnet sich für die Ballnacht des Jahres: Zum Semperopernball werden heute in und vor dem weltberühmten Opernhaus Tausende Gäste erwartet - darunter viele Prominente. Der Tanzabend steht unter dem Motto „Film ab!“. Er wird von Künstlern wie der Cellistin Anastasia Kobekina, dem Tenor Jonathan Tetelman und der Sächsischen Staatskapelle unter Leitung von Jonathan Darlington gestaltet. Zudem spielt Dick Brave - die Rockabilly-Kunstfigur des Popsängers Sasha - mit seiner Band ein Konzert.

Durch den Abend führen Moderatorin Annika Lau und Tanzjuror Joachim Llambi. Der Semperopernball sei „ein Abend, an dem sich Kultur, Geschichte und Gegenwart auf sehr elegante Weise begegnen“, erklärte Lau. Gefeiert wird dabei nicht nur in dem Opernhaus, sondern auch davor auf dem Theaterplatz. Dort werden wieder Tausende Schaulustige erwartet, die das Geschehen via Bildschirm verfolgen können. Auch im MDR-Fernsehen wird der Ball am Abend live übertragen.