Dresden - Die Dresdner Eislöwen treiben die Kaderplanung für die neue Saison weiter voran. Wie der DEL-Aufsteiger vermeldete, verstärkt Verteidiger Alec McCrea aus den USA das Team von Trainer Niklas Sundblad. Der 30-Jährige wechselt von Absteiger Düsseldorfer EG an die Elbe.

Nachdem der 1,91 m große Rechtsschütze viele Erfahrungen in den nordamerikanischen Ligen sammelte, wagte er 2021 den Sprung nach Europa und heuerte bei den Iserlohn Roosters an. Nach einer Saison wechselte er zur Düsseldorfer EG, für die er in den vergangenen drei Jahren ein verlässlicher Spieler in der Abwehr war.

„Mit Alec bekommen wir einen Verteidiger, der den nordamerikanischen Spielstil lebt, physisch stark spielt und viel DEL-Erfahrung mitbringt. Er agiert sehr zuverlässig in der eigenen Zone, blockt Schüsse, räumt vor dem Tor auf und hat einen guten ersten Pass. Er wird für weitere Stabilität in unserer Defensivabteilung sorgen“, erklärte Eislöwen-Sportdirektor Matthias Roos.

McCrea schon der siebte Zugang

Alec McCrea ist der siebte Neuzugang beim Aufsteiger, der bereits einige spektakuläre Verstärkungen verkünden konnte. Besonders hervorzuheben sind die Verpflichtungen des slowakischen Top-Torhüters Julius Hudacek, der von Vizemeister Kölner Haie kommt, sowie vom ehemaligen NHL-Verteidiger Justin Braun (Straubing Tigers) und Stürmer Trevor Parkes, der vom EHC Red Bull München wechselt.

Weitere Neuzugänge sind Verteidiger Emil Johansson (München) sowie die Stürmer Lance Bouma (Linköping/Schweden) und Connor Korte (EHC Freiburg).