Dresden - Die Dresdner Eislöwen treiben die Personalplanung für ihre erste Saison in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) weiter voran und verstärken sich mit dem kanadischen Stürmer Lance Bouma. Der erfahrene 35-Jährige wechselt vom schwedischen Erstligisten Linköping HC an die Elbe und unterschreibt einen Einjahresvertrag.

Bouma absolvierte in seiner Karriere über 350 Spiele in der National Hockey League (NHL) für die Calgary Flames und die Chicago Blackhawks. Hinzu kommen 190 Partien in der American Hockey League (AHL), bevor er ab 2019 auch in Europa Fuß fasste. In der schwedischen SHL lief Bouma für Oskarshamm, Linköping HC und Malmö auf, in der Schweizer National League für Genf-Servette HC.

Eislöwen-Sportdirektor Matthias Roos erklärt: „Lance zeichnet sich durch harte Arbeit, Zug zum Tor, Cleverness und Präsenz in allen Zonen aus. Er geht dahin, wo es weh tut. Seine Erfahrung aus über 700 Profi-Spielen in Nordamerika und Europa, gepaart mit seiner Mentalität und seinem Einsatz, wird unserer Mannschaft guttun. Er ist ein Spieler, der in jeder Situation Verantwortung übernimmt. Bei uns wird er eine offensivere Rolle als zuletzt in Schweden einnehmen.“

Nach dem slowakischen Torhüter Julius Hudacek, dem ehemaligen NHL-Verteidiger Justin Braun sowie dem Ex-Münchner Trevor Parkes ist Bouma der vierte Neuzugang bei den Eislöwen.