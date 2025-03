Dresden - Die Dresdner Filmnächte am Elbufer müssen wohl in diesem Sommer nicht wegen der teils eingestürzten Carolabrücke an einen anderen Ort ausweichen. Baubürgermeister Stephan Kühn (Grüne) geht davon aus, dass sie wieder am Königsufer unterhalb des Finanzministeriums stattfinden können. „Das kriegen wir gemeinsam hin“, versicherte er. Im Zuge des im Juni beginnenden Rückbaus der noch stehenden Reste der teilweise eingestürzten Elbquerung ist geplant, dass die Fahrrinne im Fluss schon im Sommer und bis Jahresende auch die Uferstraße auf Altstädter Seite wieder frei sind. „Das Thema Carolabrücke-Abriss wird 2025 erledigt.“

Seit dem Einsturz eines der drei Brückenstränge am 11. September 2024 bangten die Veranstalter um das beliebte Kulturevent am Flussufer und vor der berühmten Barockkulisse der Dresdner Altstadt. Neben Filmaufführungen bietet es jeweils in den Sommermonaten auch Konzerte. Schlagersänger Roland Kaiser feiert alljährlich an mehreren Abenden „Kaisermania“, stets ausverkauft und mit Hunderten Zaungästen auf den Elbwiesen um das Filmnächte-Gelände - und bisher auch auf der Carolabrücke.