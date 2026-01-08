Bauarbeiten legen den Dresdner Hauptbahnhof am Wochenende lahm. Drei Tage lang stehen Ersatzverkehr und Umleitungen bevor. So kommen Fahrgäste trotz Einschränkungen zum Ziel.

Dresden - Bahnfahrer in und um Dresden müssen sich auf ein Wochenende voller Zugausfälle und Ersatzverkehr einstellen. Von Freitag, 4.00 Uhr bis Montag, 4.00 Uhr wird der Hauptbahnhof wegen Bauarbeiten komplett gesperrt, wie die Deutsche Bahn mitteilte. In dieser Zeit verkehren an dem Knotenpunkt keine Züge.

Ersatzverkehr soll Fahrgäste ans Ziel bringen

Der Fernverkehr von und nach Berlin und Leipzig endet und beginnt in Dresden-Neustadt. Zum Hauptbahnhof geht es mit den regulären Nahverkehrsverbindungen und zusätzlichem Ersatzverkehr mit einer extra eingerichteten Straßenbahnlinie 26, die zwischen Mickten und Plauen fährt. Von und nach Prag verkehrt zwischen Neustadt und Usti nad Labem in Tschechien Ersatzverkehr mit Bussen. Die Fahrtzeit verlängert sich dadurch um etwa eine Stunde.

Der Regionalverkehr und die S-Bahn fallen auf sämtlichen Linien im Bereich zwischen den Dresdner Bahnhöfen Neustadt, Reick, Plauen und Friedrichstadt aus. Dort müssen Fahrgäste ebenfalls auf Alternativen im regulären Nahverkehr oder dem eingerichteten Ersatzverkehr mit Bussen und der Straßenbahn 26 ausweichen.

Kreuzungsbauwerk wird ersetzt

Grund für die Sperrung sind Bauarbeiten am Kreuzungsbauwerk unter der Budapester Straße im Rahmen des langwierigen Ausbaus der Verbindung Leipzig-Dresden. An diesem Wochenende soll das Projekt die Halbzeit erreichen, der Abschluss ist bis 2027 geplant.

Wegen des schlechten Zustands wird das Kreuzungsbauwerk durch einen Neubau ersetzt. Die Bahn optimiert eigenen Angaben zufolge die Gleise so, dass die Züge künftig bis zu 80 statt bisher 60 Kilometer pro Stunde fahren können. So will die Bahn die Kapazität des Eisenbahnknotens Dresden erhöhen.

Generell finden die Arbeiten im laufenden Betrieb statt, es sind aber immer wieder Sperrungen notwendig. In der aktuellen Bauphase wird zunächst der östliche Teil des Kreuzungsbauwerks erneuert. Ab dem Frühjahr folgt der Umbau der westlichen Seite.

Weitere Einschränkungen im Februar

Fünf Wochen später ist der Hauptbahnhof erneut gesperrt. Vom 14. Februar, 4.00 Uhr bis 15. Februar, 23.59 Uhr sind Fern- und Regionalverkehr betroffen. In der Nacht zum 16. Februar folgt von 0.00 Uhr bis 4.00 Uhr eine Vollsperrung, die dann auch die S-Bahnen betrifft.