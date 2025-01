Dresdner Polizist bei Fahndung in Brandenburg getötet

Lauchhammer/Dresden - Der in Brandenburg bei einer Fahndung nach Autodieben getötete Polizist war seit November 2018 bei der Dresdner Polizei beschäftigt. Der 32-Jährige habe dabei „großen Einsatz, Verantwortungsbewusstsein und Kollegialität“ gezeigt, teilte der Dresdner Polizeipräsident Lutz Rodig mit. Er habe mit großer Trauer und tiefem Schmerz vom Tod des Kollegen erfahren.

Der 32-jährige Polizist gehörte laut Mitteilung der Gemeinsamen Fahndungsgruppe der Dresdner Polizei und der Bundespolizei an. Gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen wollte er demnach am Vormittag in Lauchhammer ein verdächtiges Fahrzeug kontrollieren. Er wurde von dem Wagen erfasst und erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen.

„Sein Tod ist ein Verlust für die gesamte sächsische Polizei“, sagte Rodig einer Mitteilung zufolge. „Wir verlieren einen engagierten und pflichtbewussten Polizisten sowie einen geschätzten Kollegen und Freund.“

Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU) teilte bei der Plattform X mit, er sei mit meinen Gedanken bei den Angehörigen sowie den Kolleginnen und Kollegen. „Obwohl ich weiß, dass der Polizeiberuf mit Todesgefahren verbunden ist, empfinde ich tiefen Schmerz für den furchtbaren Verlust eines jungen Menschen.“

Rodig sprach der Tochter und der Lebenspartnerin des Polizisten in der Mitteilung sein Mitgefühl aus. Es sei kaum vorstellbar, welchen Schmerz sie durch diesen plötzlichen Verlust erleiden müssten, so der Polizeipräsident.

Nach Angaben der Polizei in Brandenburg wurden drei Tatverdächtige festgenommen deren Identität noch zweifelsfrei geklärt werden müsse.