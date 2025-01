Gut erholt zeigen sich die Dresdner Volleyballerinnen von der 1:3-Niederlage zuletzt gegen Meister Stuttgart. In Potsdam gelingt der Mannschaft die Wiedergutmachung.

Dresdner SC zurück in der Erfolgsspur

Potsdam - Vier Tage nach ihrer 1:3-Heimniederlage gegen Meister MTV Stuttgart sind die Volleyballerinnen des Dresdner SC wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Im Verfolgerduell setzte sich der Bundesliga-Dritte am Mittwoch beim Vierten SC Potsdam vor 1030 Zuschauern in der MBS-Arena deutlich mit 3:0 (25:14, 25:17, 25:22) durch.

Allerdings mussten die Gäste auch keinen allzu großen Widerstand brechen. Potsdams Trainer Riccardo Boieri hatte mit Ausnahme von Mittelblockerin Anna Koulberg völlig überraschend nur eine B-Mannschaft aufgeboten. Die Dresdnerinnen brauchten über weite Strecken nicht mal ihr volles Leistungsvermögen auszuschöpfen, um das Geschehen zu dominieren.

Im dritten Satz benötigte der Dresdner SC allerdings noch mal fünf Matchbälle, ehe Lorena Fijok mit dem 25. Punkt der einseitigen Partie ein Ende setzte. Als wertvollste Spielerin wurde hinterher DSC-Spielerin Patricia Nestler ausgezeichnet.