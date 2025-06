Die Schlössernacht findet am 19. Juli 2025 zum 15. Mal statt.

Dresden - Bereits zum 15. Mal lädt die Dresdner Schlössernacht Musikfans an den Elbhang. In den Parkanlagen von Schloss Albrechtsberg, Schloss Eckberg, Lingnerschloss und der Sommerwirtschaft Saloppe entsteht dafür am 19. Juli wieder eine Open-Air-Kulturlandschaft. Ein Großteil der Tickets ist laut Angaben der Veranstalter bereits verkauft. Maximal 6.000 Besucher können demnach das Festgelände aus Gründen des Denkmalschutzes gleichzeitig besuchen.

In elf Stunden werden den Gästen mehr als 80 Konzerte geboten. Insgesamt etwa 300 Künstler bespielen die 18 Bühnen mit Rock, Swing, Indie-Pop, Samba und House Music. Für das leibliche Wohl sorgen rund 60 kulinarische Inseln. Zu den Programmhighlights zählen auch in diesem Jahr das musikalisch unterlegte Feuerwerk und ein „Urban Culture Areal“ mit Breakdance und Graffiti-Kunst.