Zwischen ihrem Auftritt in der Champions League und dem Pokal-Halbfinale gegen Suhl haben die Volleyballerinnen des Dresdner SC bei Aufsteiger Borken den nächsten Punktspielsieg eingefahren.

Borken - Die Volleyball-Frauen des Dresdner SC haben nach der Niederlage gegen das Weltklasse-Team von Conegliano in der Champions League und drei Tage vor dem Pokal-Halbfinale in Suhl ihre Pflichtaufgabe in der Bundesliga erfüllt. Sie setzten sich beim noch sieglosen Schlusslicht Skurios Volleys Borken klar mit 3:0 (25:20, 25:21, 25:16) durch. Damit feierten die Schützlinge von Alexander Waibl im siebenten Punktspiel den sechsten Sieg.

Die Gastgeberinnen hielten in einigen Phasen gut mit, doch in den entscheidenden Momenten legte der deutsche Pokalsieger und Champions-League-Teilnehmer eine Schippe drauf und spielte seine Qualitäten in allen Elementen aus. Alexander Waibl versuchte zudem, die Belastung auf mehrere Schultern zu verteilen und einige seiner Stammkräfte ein wenig zu schonen.