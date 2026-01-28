Nach der Niederlage im Bundesliga-Spitzenspiel gegen Stuttgart meldet sich die Dresdner Volleyballerinnen vier Tage später in der Champions League eindrucksvoll zurück und siegen gegen Lodz.

Dresden - Die Volleyballerinnen des Dresdner SC haben ihren zweiten Sieg in der Champions League gefeiert. Das Team von Alexander Waibl setzte sich in heimischer Arena gegen den polnischen Vertreter LKS Commercecon Lodz deutlich mit 3:0 (25:18, 25:19, 26:24) durch. Schon das Hinspiel hatten die Elbestädterinnen in Polen mit 3:1 für sich entschieden.

Damit ist dem deutschen Meisterschaftszweiten vor dem letzten Heimspiel in einer Woche gegen Ankara der dritte Platz in Gruppe D nicht mehr zu nehmen. So bleiben die Elbestädterinnen auf jeden Fall im internationalen Geschäft, können im zweitklassigen CEV-Cup weiterspielen.

Nach etwas nervösem Start kämpften sich die Gastgeberinnen vor 2501 Zuschauern mit druckvollen Aufschlägen, einer stabilen Annahme und Abwehr und variablen Angriffen dann besser in die Partie und diktierten das Geschehen in den ersten beiden Abschnitten deutlich. Im dritten Durchgang leisteten die Gäste aus Polen etwas mehr Widerstand, doch am Ende ließen die Elbestädterinnen nichts mehr anbrennen. DSC-Angreiferin Jette Kuipers wurde als wertvollste Spielerin des Spiels ausgezeichnet