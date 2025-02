Drei Wochen vor dem Pokalfinale in Mannheim gewinnen die Dresdner Volleyballerinnen in einem umkämpften Spiel die Generalprobe in Münster. Das lässt ein spannendes Duell um die Trophäe erwarten.

Münster - Die Volleyballerinnen des Dresdner SC haben sich nach einem überraschenden 0:2-Satzrückstand beim USC Münster am Ende noch mit 3:2 (21:25, 23:25, 27:25, 25:20, 15:9) durchgesetzt. Allerdings büßte der Tabellendritte im Kampf um Rang zwei in der Bundesliga gegenüber den zweitplatzierten Stuttgarterinnen einen Punkt ein. Wenn sich Dresden und Münster in drei Wochen im Finale um den DVV-Pokal in Mannheim gegenüberstehen, werden die Karten neu gemischt.

Den besseren Start erwischten vor 1.280 Zuschauern die Gastgeberinnen. Sie agierten im Aufschlag und Angriff druckvoll und mutig, zudem waren sie in der Abwehr sehr gut vorbereitet. Dagegen spielte der Favorit in den ersten beiden Sätzen noch zu passiv, leistete sich einige Fehler zu viel und musste ständig einem Rückstand hinterherlaufen.

Hart umkämpft war dann der dritte Durchgang, in dem die DSC-Damen zwischenzeitlich mit drei Punkten führten. In der spannenden Crunchtime wehrte das Team von Alexander Waibl dann zwei Matchbälle von Münster ab und die gut aufgelegte Viktoria Demidova verwandelte am Ende den zweiten Satzball der Gäste, die damit die Wende in diesem Spiel einleiteten. Im vierten und fünften Abschnitt stabilisierten sich die Dresdnerinnen in allen Elementen, steigerten sich in Angriff und Abwehr und nach 115 Minuten war es Demidova, die mit dem ersten Matchball den Sieg perfekt machte.