Die Weißenfelser sorgen im Duell mit Valmiera früh für klare Verhältnisse und fügen der Mannschaft aus Lettland dank einer starken Dreierquote die erste Saisonniederlage zu.

Weißenfels - Die Basketballer des MBC Syntainics haben in der European North Basketball League im dritten Spiel den dritten Sieg geschafft. Die Weißenfelser behielten vor heimischer Kulisse gegen Valmiera Glass Via mit 89:69 (45:32) die Oberhand und fügten damit dem Team aus Lettland die erste Pflichtspielniederlage in dieser Saison zu.

Den größten Anteil am Erfolg des Bundesliga-Spitzenreiters hatten Khyri Thomas (20), Spencer Reaves (19), Charles Callison (14) und Collin Welp (11). Für die Gäste erzielten Verners Kohs, Kristofers Karlson (je 14), Omar Pajic (13) und Dominykas Stenionis (11) die meisten Punkte.

Die Gastgeber legten bereits in der Anfangsphase den Grundstein zum Erfolg. Den 5:7-Rückstand wandelten die Weißenfelser mit einem 20:2-Lauf in eine 25:9-Führung (11.) um und lagen beim 63:43 (26.) erstmals mit 20 Punkten vorn. Dabei profitierten die Mitteldeutschen in erster Linie von ihrer überragenden Dreierquote. 15 von 28 Versuchen landeten im gegnerischen Korb.