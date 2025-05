Sommerliche Temperaturen lassen in Thüringen noch etwas auf sich warten. Da bleibt noch Zeit, um sich vorm Sprung in den See Gedanken über die Gefahren zu machen, die im Nass lauern können.

DRK: Besondere Obacht beim Schwimmen in Seen und Flüssen

Erfurt - Die Thüringer Wasserwacht des Deutschen Roten Kreuzes mahnt zur Vorsicht beim Baden in Naturgewässern. Strömungen, unklare Wassertiefen oder plötzlich abfallende Ufer könnten schnell zur Gefahr werden, teilt der Landesverband mit. Am besten sollten Wasserratten nur an ausgewiesenen Badestellen ins Nass hüpfen und auf angebrachte Warnhinweise achten. Vor allem Kinder sollten ohnehin an Naturgewässern nie unbeaufsichtigt spielen oder baden.

Wer sich schon bei vergleichsweise kühlen Temperaturen ins Wasser wagt, sollte sich nicht überanstrengen und die Signale des Körpers beachten, betonen die Rettungsschwimmer. Wer ohnehin friert oder sich sonst unwohl fühlt, sollte auf dem Trockenen bleiben.

Bei der DRK-Wasserwacht sind in Thüringen laut Verband etwa 1.600 ehrenamtliche Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer engagiert.