Das neue Jahr mit einer guten Tat starten: Das Deutsche Rote Kreuz und der ADAC organisieren in den Geschäftsräumen des ADAC eine gemeinsame Blutspende-Aktion, die sich an Erstspender richtet.

Berlin - Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) und der ADAC rufen zu Beginn des neuen Jahres zum Blutspenden auf. In der Berliner Geschäftsstelle des ADAC können Interessierte heute eine Spende zwischen 11.00 Uhr und 16.00 Uhr leisten, wie aus einer Mitteilung des DRK-Blutspendedienstes Nord-Ost hervorgeht. Die Aktion ist demnach Teil einer bundesweiten Kooperation, mit der Erstspender erreicht werden sollen, Motto: „Helfen, schützen, informieren“.

Jetzt sei ein guter Zeitpunkt, um zum ersten Mal Blut zu spenden, sagte DRK-Sprecherin Kerstin Schweiger. Wegen des Winterwetters würden sich viele Spender erkälten und ausfallen. Jede Spende könne dabei helfen, die Ausfälle zu kompensieren. Wie es in einer Mitteilung hieß, waren zudem viele Spender in den Weihnachtsferien verreist und an den Feiertagen konnten nicht im gewohnten Umfang Blutspendetermine angeboten werden.

Hohe Spendenbereitschaft

Nach Angaben von Claudia Löffler, Sprecherin des ADAC Berlin-Brandenburg, gibt es grundsätzlich eine hohe Spendenbereitschaft. Eine bundesweite Studie des ADAC ergab, dass 65 Prozent der Befragten prinzipiell spendenbereit seien. 13 Prozent gaben an, dass sie nach einem konkreten Aufruf zum Blutspenden gegangen sind. Bei den Erstspendern lag die Quote mit 48 Prozent besonders hoch. Deswegen rief der ADAC seine bundesweite Aktion ins Leben.

Der Termin in Berlin soll laut ADAC-Sprecherin Löffler keine einmalige Sache bleiben. Sollten 50 Menschen in Berlin in der Geschäftsstelle ihr Blut spenden, dann wäre das schon eine „ganz gute Zahl“, sagte Löffler. Vom ADAC seien auch einige Kollegen als Erstspender dabei.

In Berlin und Brandenburg werden laut DRK-Sprecherin Schweiger an jedem Werktag zwischen 600 und 800 Blutspenden benötigt, um eine lückenlose Versorgung aufrechterhalten zu können. Gerade in der Krebstherapie seien Blutpräparate besonders wichtig. Laut DRK können gesunde Menschen ab 18 Jahren Blut spenden. Bei einer ärztlichen Voruntersuchung werde die Eignung zur Blutspende jeweils tagesaktuell auf dem Termin geprüft.