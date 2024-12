Dresden - Gegen einen 24-Jährigen sind Ermittlungen wegen des Verdachts des unerlaubten Drogenhandels in nicht geringer Menge aufgenommen worden. Wie die Staatsanwaltschaft Dresden mitteilte, wird dem Beschuldigten vorgeworfen, sich im ersten Halbjahr 2021 in zwölf Fällen am Kauf und Weiterverkauf von mehr als 70 Kilogramm Crystal in Leipzig und Dresden sowie von zwei Kilogramm Kokain in Berlin beteiligt zu haben. Der Gesamtwert der Drogen wird auf rund 785.000 Euro geschätzt.

Bei Durchsuchungen in der Dresdner Neustadt am Mittwoch wurden ein Teleskopschlagstock sowie rund 30.000 Euro Bargeld sichergestellt. Der Beschuldigte wurde in seiner Wohnung aufgrund eines bestehenden Haftbefehls festgenommen und anschließend dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser setzte den Haftbefehl in Vollzug. Der Beschuldigte sitzt nun in Untersuchungshaft.

Den Angaben zufolge kommunizierte der 24-Jährige über die Krypto-Dienste „Anom“ und „Sky ECC“. Die durch die Entschlüsselung gewonnenen Informationen wurden im Rahmen der internationalen Rechtshilfe der Staatsanwaltschaft Dresden übermittelt. Diese Erkenntnisse seien von großer Bedeutung für die Beweisführung in dem Verfahren, hieß es. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und des Landeskriminalamts dauern an.