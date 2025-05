Ein 18-Jähriger liefert sich in Berlin eine Verfolgungsjagd mit der Polizei. Er hat laut Polizei unter anderem Ecstasy und Kokain an Bord.

Berlin - Ein 18-Jähriger ist in Berlin-Kreuzberg mit einem Auto vor der Polizei geflüchtet. Als die Beamten ihn und seinen Beifahrer schließlich durchsuchten, fanden sie Drogen.

Am Samstagabend wollten die Beamten den 18-Jährigen und seinen gleichaltrigen Beifahrer für eine Verkehrskontrolle anhalten, so die Polizei. Zunächst hielt der Fahrer am Straßenrand, beschleunigte dann aber und fuhr davon. Die Polizei nahm die Verfolgung auf und fand das Auto schließlich am Straßenrand stehend, mitsamt den beiden Insassen, vor. Bei der Durchsuchung entdeckten sie diverse Betäubungsmittel, darunter etwa 20 Ecstasy-Tabletten und mehrere Gefäße mit Kokain, sowie mutmaßlichen Handelserlös.

Der Fahrer stand laut Polizeiangaben unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und musste sich einem Bluttest unterziehen. An dem Auto war ein falsches Kennzeichen angebracht und es bestand zudem kein Versicherungsschutz. Bei der freiwillig gestatteten Durchsuchung der Wohnungen der 18-Jährigen fand die Polizei keine weiteren Auffälligkeiten.