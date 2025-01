Polizei und Zollfahnder gehen gegen illegalen Zigaretten- und Drogenhandel vor. Nach einer Razzia kommt ein Beschuldigter in Haft. Ermittler fassen ihn in einer Garage mit einem Drogenlabor.

In einem kleinen Ort in der Gemeinde Betzsee in Brandenburg entdeckten Ermittler bei einer Durchsuchungsaktion ein großes Drogenlabor in einer Lagerhalle.

Berlin - Nach einer Razzia gegen eine mutmaßliche kriminelle Bande und dem Fund eines Drogenlabors ist Haftbefehl gegen einen 37-Jährigen ergangen. Der Beschuldigte war am Mittwoch in dem kleinen Ort Brielow in der brandenburgischen Gemeinde Betzsee festgenommen worden. Er sitzt nun in Untersuchungshaft, wie die Berliner Staatsanwaltschaft mitteilte.

Ob er der Kopf der Bande ist, war aber noch unklar. „Wer die Zügel in der Hand hatte, ist noch Gegenstand der Ermittlungen“, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft „Es ist auch nicht ausgeschlossen, dass hinter der mutmaßlichen Bande eine noch größere Organisation steht.“

Bei ihrer großangelegten Durchsuchungsaktion stießen die Ermittler in einer Garage in Brielow auf ein professionell eingerichtetes Labor, in dem synthetische Drogen hergestellt wurden. Es wurden mehr als 21 Kilogramm mutmaßliches Amphetamin und weitere Substanzen gefunden, wie es in der Mitteilung von Staatsanwaltschaft und Zollfahndungsamt nach Abschluss der Razzia hieß.

Ermittlung wegen Steuerhinterziehung

Die neun Beschuldigten im Alter zwischen 28 und 62 Jahren stehen im Verdacht, unversteuerte Zigaretten gewerbsmäßig hergestellt und verkauft zu haben. Es wird wegen des Verdachts der banden- und gewerbsmäßigen Steuerhinterziehung im Millionenbereich ermittelt.

Ein Sprecher der Zollfahndung bezeichnete das entdeckte Drogenlabor als überraschenden Zufallsfund. Polizei und Zollfahnder waren am Mittwoch zu zehn Objekten in Berlin und Brandenburg ausgerückt.

Auch Bargeld und Waffe bei Durchsuchungen entdeckt

Bei der Razzia wurden auch kleinere Anlagen zur Zigarettenherstellung gefunden. Die Ermittler entdeckten zudem eine scharfe Waffe und Munition in der Nähe des Rauschgifts. Insgesamt konnte bei den Durchsuchungen mehr als 53.000 Euro Bargeld sowie Datenträger und Mobiltelefone sichergestellt werden.