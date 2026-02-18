Seine Brutalität schockierte - vor Gericht bedrohte und beleidigte der Angeklagte dann Prozessbeteiligte. Nun gibt es ein weiteres Urteil gegen den jungen Mann.

Ein verurteilter Gewalttäter muss nach einem zweiten Prozess vor dem Landgericht Bremen in die Psychiatrie. (Symbolbild)

Bremen - Nach Bedrohungen einer Richterin und eines Opfer-Anwalts ist die Haftstrafe eines verurteilten Gewalttäters von acht Jahren um zwei weitere Monate verlängert worden. Gleichzeitig wurde die Unterbringung in der Psychiatrie angeordnet, wie ein Sprecher des Landgerichts Bremens mitteilte. In diese werde der Mann direkt verlegt, sobald das Urteil rechtskräftig sei. Eine Entlassung komme frühestens nach acht Jahren und zwei Monaten in Betracht, so der Sprecher.

Er quälte einen Mann und tötete dessen Hund

Im März 2024 war der damals 23-Jährige wegen erpresserischen Menschenraubs, gefährlicher Körperverletzung und schweren Raubes verurteilt worden. Er hatte einen 83 Jahre alten Mann zwei Tage lang in einer Gartenparzelle in Bremen festgehalten, misshandelt und ausgeraubt. Den jaulenden Hund des Opfers erschlug er mit einem Stein.

Während der Urteilsverkündung bedrohte der Mann die Vorsitzende Richterin und den Anwalt des Opfers mit dem Tode und beleidigte fast alle Prozessbeteiligten massiv. Wegen dieser Taten stand er nun erneut vor Gericht.

Ein Mann ohne Impulssteuerung

In diesem zweiten Prozess wurde er wegen Bedrohung und Beleidigung verurteilt und die Strafe aus dem ersten Prozess erhöht. Zudem wurde die Unterbringung in der Psychiatrie angeordnet. Demnach hat der Mann eine schwere Persönlichkeitsstörung vom Borderline-Typ. Er besitze so gut wie keine Impulssteuerung, könne also kaum kontrollieren, was er sage oder tue, so der Sprecher.

Vor Gericht sagte eine Gutachterin auf Nachfrage des Vorsitzenden Richters, dass es äußerst wahrscheinlich sei, dass der Mann erneut eine brutale Straftat begehe, wenn er dazu die Gelegenheit bekommen sollte.