Dresden - Die Volleyball-Frauen des Dresdner SC setzen auch in Zukunft auf Talente aus der eigenen Kaderschmiede. Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, unterschrieb Libera Lotte Goertz einen Zweijahresvertrag beim Bundesligisten. Die 18-Jährige wurde im Nachwuchs des VC Olympia Dresden ausgebildet und soll jetzt an der Seite der serbischen Weltmeisterin Aleksandra Jegdic, die aus Potsdam an die Elbe wechselt, wichtige Erfahrungen sammeln.

„Lotte ist eine sehr dynamische junge Spielerin, die viel Energie aufs Feld bringen kann. Sie hat in den letzten Jahren schon einige Erfahrungen in der zweiten Liga gesammelt. Jetzt ist es an der Zeit, die nächste Ebene auszuprobieren und dort ihre nächsten Schritte zu gehen. Ich freue mich, dass ich sie auf ihrem Weg begleiten kann und bin gespannt, wie sie sich in den nächsten Monaten und Jahren entwickeln wird“, erklärte Trainer Alexander Waibl, der damit seine Kaderplanungen für die neue Saison abgeschlossen hat.

Die aus Langebrück bei Dresden stammende Annahme- und Abwehrspezialistin gehört in diesem Sommer zum Kader der U19-Nationalmannschaft, die Anfang August bei der Weltmeisterschaft in Ungarn und Kroatien im Einsatz ist.