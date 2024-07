Ein Mitarbeiter einer Firma ist in der Nähe von Halle mit Arbeiten an einem Balkon beschäftigt, als es zu einem Unfall kommt. Nun ist der Mann gestorben.

Kabelsketal - Nachdem er bei Bauarbeiten an einem Gebäude durch einen Balkon gestürzt war, ist ein 38 Jahre alter Bauarbeiter gestorben. Der Mann sei am Dienstag im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen, teilte eine Sprecherin der Polizei am Mittwoch auf Anfrage mit. Zuvor hatte der Mitteldeutsche Rundfunk berichtet.

Der Mitarbeiter einer Metallverarbeitungsfirma war nach Angaben der Polizei am Montag in der Gemeinde Kabelsketal im Saalekreis durch den Balkon gebrochen und hatte sich dabei schwer verletzt. Er sei reanimiert und dann in eine Klinik gebracht worden, hieß es.