„Ich muss durch den Monsun, hinter die Welt...“: Vor 20 Jahren erschien das Lied, das die Band Tokio Hotel groß machte. Vor einem Jubiläumskonzert in Berlin erinnern sich Fans.

Berlin - Schon Stunden vor Konzertbeginn haben Fans von Tokio Hotel an der Berliner Parkbühne in der Wuhlheide ausgeharrt. Die Band veröffentlichte vor genau 20 Jahren, am 15. August 2005, ihren Song „Durch den Monsun“. Das Lied verhalf den vier Jungs aus dem Raum Magdeburg, die damals noch Schüler waren, zum Durchbruch.

Heute gehört Tokio Hotel zu den erfolgreichsten Bands aus Deutschland. Am Freitagabend wollen die Zwillingsbrüder Bill und Tom Kaulitz mit den anderen Bandmitgliedern Georg Listing und Gustav Schäfer ein Jubiläumskonzert in der Hauptstadt geben.

Mit Tokio Hotel erwachsen geworden

In der Sommerhitze warteten erste Fans schon Stunden vorher. Manche sind aus Argentinien, den Niederlanden oder Frankreich angereist. Was ist so faszinierend an der Band? Sie seien einfach anders, aber immer noch authentisch, finden einige. „Sie haben einem so gezeigt, dass es okay ist, man selbst zu sein. Egal, wie man ist, wen man liebt“, erzählt ein Fan.

Einige sind Fans seit ihrer Teenagerzeit, lasen damals die „Bravo“ und schauten den Musiksender Viva. Andere entdeckten die Band erst später. Die Musik habe „vielen Leuten durch total schwere Zeiten geholfen“, erzählt eine Frau. Die Jungs wüssten vielleicht nicht einmal, wie wichtig sie für manche seien.

Die Brüder Bill und Tom leben heute in den USA. Sie haben auch einen Podcast („Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood“) und eine Netflixserie („Kaulitz & Kaulitz“), in der sie über ihr Leben sprechen. Tom Kaulitz ist mit Moderatorin Heidi Klum („Germany's Next Topmodel“) verheiratet.