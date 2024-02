Berlin - Eine 34-jährige Mitarbeiterin der Berliner Kfz-Zulassungsstelle soll gegen Bestechungsleistungen Siegelplaketten und Dokumentensiegel gestohlen und weitergegeben haben. Die Polizei durchsuchte am Dienstagmorgen ihre Wohnung sowie Wohnungen eines mutmaßlichen 48-jährigen Käufers und eines Zeugen in Lichtenberg, Tempelhof und Rummelsburg, wie die Beamten mitteilten. Gegen den 48-Jährigen wird wegen Hehlerei ermittelt, da er in Verdacht steht, sich einige Plaketten verschafft zu haben. In seiner Wohnung fand die Polizei auch Drogen und Waffen.